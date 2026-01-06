Un tavolo interistituzionale permanente sulla sicurezza nel Comune di Giugliano. È la richiesta avanzata da Francesco Iovinella, coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, in una lettera indirizzata al prefetto di Napoli Michele Di Bari, dopo il furto ai danni dell’enoteca Caveau 14 avvenuto nella notte di Capodanno.

Giugliano, Iovinella (FdI) scrive al Prefetto dopo il furto all’enoteca: “Serve un tavolo interistituzionale permanente sulla sicurezza”

“L’episodio si colloca in un quadro sempre più critico, segnato dall’aumento di furti, vandalismi e danneggiamenti che alimentano un diffuso senso di insicurezza tra cittadini, lavoratori e commercianti”, si legge nella missiva. “Tale situazione rende ormai necessario un intervento urgente e coordinato delle istituzioni”, aggiunge Iovinella, che propone “l’istituzione di un tavolo interistituzionale permanente sulla sicurezza, coinvolgendo Prefettura, forze dell’ordine, amministrazione comunale e rappresentanze sociali, per definire azioni concrete di prevenzione e controllo del territorio, capaci di ripristinare legalità, sicurezza e fiducia nella comunità”.

Nella notte di Capodanno, tre malviventi avevano preso di mira il locale situato lungo Corso Campano, portando via bottiglie pregiate tra champagne e prosecco. Le fasi del furto erano state riprese dalle telecamere di videosorveglianza, che avevano registrato anche il danneggiamento della saracinesca e la distruzione dell’ingresso principale per accedere all’attività commerciale. Il titolare aveva espresso la propria delusione per l’intervento tardivo delle forze dell’ordine, arrivate solo dopo circa tre ore, e per la carenza di controlli sul territorio, attraverso un video pubblicato sui social. Nel documento indirizzato al prefetto di Napoli, il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia auspica infine una “pianificazione condivisa e un rafforzamento delle azioni di prevenzione e controllo del territorio”. “Solo così – conclude Iovinella – è possibile restituire fiducia ai cittadini e sostenere chi, nonostante le difficoltà, continua a credere e a investire nella nostra comunità”.