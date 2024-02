Poteva finire in tragedia ma grazie al tempestivo intervento dei sanitari del Santobono il piccolo è stato salvato.

Dramma sfiorato: bimbo del campo rom di via Carrafiello salvato al Santobono

Un bimbo di appena due anni residente al campo rom di via Carrafiello a Giugliano stava per perdere la vita. Mentre giocava stava per morire strangolato dalla tracolla di una borsa. Immediatamente è stato trasferito all’ospedale pediatrico napoletano dove i sanitari gli hanno salvato la vita nonostante fosse arrivato cianotico. La corsa in ospedale da parte dei genitori e le cure dei sanitari hanno evitato il dramma.

Dopo il caso della piccola Michelle, questa poteva essere una nuova tragedia nell’accampamento di via Carrafiello. Ad oggi, nonostante la morte della bimba di soli 6 anni, l’intervento del Prefetto con il comitato per l’ordine e la sicurezza tenutosi al Comune di Corso Campano, la situazione non è cambiata e i bambini continuano a vivere in uno stato di degrado.