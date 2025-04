Ancora una volta minori protagonisti di un inseguimento a folle velocità. È successo ieri sera a Giugliano in Campania, poco dopo le 19, quando i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia locale hanno intimato l’alt a tre ragazzi a bordo di uno scooter in via Pigna. Nessuno dei tre indossava il casco e, alla vista dei militari, hanno ignorato l’alt, tentando la fuga.

Giugliano, inseguimento tra i carabinieri e tre minorenni in scooter: denunciati per resistenza

Il passeggero seduto in ultima posizione ha coperto la targa con una mano, mentre il conducente accelerava, imboccando persino una rotonda contromano per sfuggire al controllo. L’inseguimento si è concluso poco dopo all’interno di un parcheggio, sempre contromano, dove lo scooter è finito contro la portiera della gazzella dei carabinieri, fortunatamente a bassa velocità: nessuno è rimasto ferito.

I tre sedicenni, tutti provenienti da famiglie benestanti, sono stati identificati. Il veicolo è risultato in regola e il conducente era in possesso della patente. Tuttavia, per chi guidava e per il passeggero che ha coperto la targa è scattata la denuncia per resistenza a pubblico ufficiale. I ragazzi sono stati anche sanzionati per il mancato uso del casco e per aver viaggiato in tre sul mezzo, violando il codice della strada.