Da via Appia fino all’Asse Mediano. Rocambolesco inseguimento per le strade dell’area Nord di Napoli, conclusosi poi con l’arresto di un 57enne di Melito, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo si chiama Gaetano Chianese e dovrà rispondere di resistenza a pubblico ufficiale e violazione degli obblighi cui era sottoposto.

Giugliano, inseguimento contromano sull’Asse Mediano: arrestato 57enne di Melito

I fatti questa mattina, intorno alle 4. I Carabinieri della compagnia di Giugliano stavano percorrendo via Appia quando da lontano hanno notato una Renault Clio, al cui interno c’erano due uomini.

L’utilitaria era priva di paraurti e lunotto posteriori. Quando gli uomini della Benemerita hanno intimato l’alt al conducente anziché fermarsi ha proseguito la sua corsa. A quel punto è scattato l’inseguimento che si è protratto fino all’Asse Mediano, con i fuggitivi che hanno tentato di speronare la gazzella, spingendola più volte verso il margine della carreggiata, e percorrendo perfino contromano la strada extraurbana, tra Sant’Antimo e Casandrino.

I due, sempre tallonati dagli uomini della Benemerita, hanno tentato di fuggire a piedi verso le campagne, scavalcando il guardrail. I militari sono riusciti a bloccare il passeggero mentre il conducente è riuscito a scappare.

In manette è finito Gaetano Chianese: dagli accertamenti è emerso che il 57enne è risultato essere un sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza. Nell’auto utilizzata per la fuga i militari hanno rinvenuto e sequestrato un tubo in rame per impianti di condizionamento, due staffe di ferro e quattro pedane dello stesso materiale solitamente utilizzate per l’allestimento di ponteggi. Indagini in corso da parte dei carabinieri impegnati nell’identificare il complice e nell’individuare il possibile cantiere edile della zona dove è stato commesso il furto.