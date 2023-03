“Dobbiamo dare l’esempio ai cittadini”. Commenta così il caso delle indagini sulle dichiarazioni di incompatibilità dei consiglieri a Giugliano il consigliere di minoranza Paolo Conte che sollevò il caso in aula.

Il caso è nato dopo alcune dichiarazioni in consiglio comunale circa le dichiarazioni di compatibilità dei consiglieri comunali. La normativa prevede che gli eletti, nel momento in cui vengono proclamati consiglieri, debbano fare una dichiarazione in cui affermano che non ci sono cause di incompatibilità per esercitare la carica di consigliere.