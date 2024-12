Ennesima chiusura in via Appia tra Giugliano e Melito: sit-in di protesta dei commercianti

Questa mattina l’ennesimo sit-in di protesta in via Colonne tra Giugliano, Melito e Sant’Antimo. Dopo l’ultima chiusura del tratto ad angolo con via Appia dovuta alla perdita d’acqua del collettore fognario, commercianti e residenti sono scesi in strada per manifestare e chiedere la fine di tutti i disagi legati al cantiere ormai aperto da tre anni.

Giugliano, incubo senza fine in via Colonne: sit-in di protesta dei commercianti

A promuovere l’iniziativa l’associazione “Trasparenza per Melito”. Circa trenta persone hanno partecipato al sit-in chiedendo alle istituzioni comunali e all’Eav – l’ente della Regione Campania incaricata del rifacimento della strada – la conclusione dei lavori e il ripristino della rete fognaria danneggiata durante le attività di trivellazione.

L’ultimo disagio registrato è legato all’installazione di una pompa d’acqua che dal cantiere drena la perdita idrica nelle fogne. Un “serpentone” che attraversa stalli per automobili e marciapiedi e rende ancora più complicata la vita per negozi e pedoni. Si tratta di una soluzione tampone in attesa che la ditta dei lavori riesca a identificare il punto in cui è collassato il collettore fognario.