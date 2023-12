Grave incidente, questa mattina, sulla circumvallazione esterna, nel territorio di Giugliano. Coinvolta una Renault Captur che si sarebbe schiantata contro un guardrail, dopo un tamponamento.

Giugliano, dopo tamponamento si schianta contro guardrail: auto distrutta, c’è un ferito

Danneggiati gravemente il parafango davanti e parte del cofano anteriore. Secondo una prima ricostruzione, una seconda vettura avrebbe tamponato l’auto incidentata. Questa poi avrebbe perso il controllo, finendo la sua corsa contro un guardrail. Chi ha provocato il sinistro stradale, sarebbe poi fuggito facendo perdere le sue tracce.

La persona che era alla guida della Renault Captur è stata trasportata all’ospedale San Giuliano di Giugliano. Non si conoscono, al momento, le sue condizioni. Il sinistro, secondo quanto si apprende, si è verificato all’altezza del Gloria Store.

Sul posto sono accorsi tempestivi gli agenti della Municipale di Giugliano per i rilievi e per mettere in sicurezza il tratto stradale in cui è avvenuto l’incidente. Rallentamenti si registrano sulla strada extraurbana.