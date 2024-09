Ieri sera, un’auto è finita sullo spartitraffico che delimita via San Francesco d’Assisi, proprio di fronte al convento dei Monaci. Le cause dell’incidente non sono ancora del tutto chiare, ma non si esclude che l’alta velocità o una distrazione del conducente possano aver giocato un ruolo decisivo nel sinistro.

Giugliano, incidente in via S.Francesco d’Assisi: auto sullo spartitraffico davanti al convento

L’incrocio dove è avvenuto l’incidente è un punto particolarmente critico, poiché le auto vi convergono da diverse direzioni: via Santa Caterina da Siena, via Verdi, via San Francesco d’Assisi e via Cumana.

Questa volta l’utilitaria, provenendo probabilmente da via Santa Caterina, si è schiantata contro lo spartitraffico al momento di svoltare. L’automobilista, per fortuna, non avrebbe riportato particolari conseguenze.