Nel pomeriggio di oggi, i carabinieri della stazione di Giugliano in Campania sono intervenuti in via Fortunata del Forno 38, in pieno centro cittadino, a seguito di un incendio scoppiato in un’abitazione.

L’appartamento coinvolto nell’incidente è di proprietà di un 50enne incensurato, che al momento dell’accaduto si trovava all’interno dell’abitazione. Fortunatamente, nessun inquilino o soccorritore ha riportato ferite durante l’operazione di spegnimento dell’incendio.

Le fiamme hanno interessato principalmente il soggiorno, ma grazie all’intervento tempestivo dei vigili del fuoco, sono state domate evitando che si propagassero ulteriormente.

Incendio in casa a Giugliano: appartamento dichiarato inagibile

Nonostante l’assenza di vittime o feriti, l’abitazione è stata dichiarata inagibile a causa dei danni causati dal rogo.

Al momento, le autorità stanno conducendo indagini per determinare la dinamica dell’incendio e le cause scatenanti. Un passo essenziale per comprendere le circostanze che hanno portato allo scoppio delle fiamme e per stabilire se ci siano eventuali responsabilità o elementi criminali legati all’accaduto.

(IMMAGINE DI REPERTORIO AL SOLO SCOPO DIMOSTRATIVO)