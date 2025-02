Paura nel pomeriggio di oggi a Giugliano, dove un incendio è divampato in un appartamento al secondo piano del palazzo Russo, in via Aniello Palumbo. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco, che hanno domato le fiamme evitando conseguenze più gravi.

Giugliano, incendio in un appartamento in via Palumbo: fiamme domate dai Vigili del Fuoco

Le cause del rogo al momento restano ignote. Il fumo sprigionato dall’incendio ha raggiunto anche i piani superiori dello stabile, che ospita, al sesto piano, la redazione e gli studi televisivi di Teleclubitalia. Fortunatamente non ci sono intossicati. Per motivi di sicurezza, la registrazione della trasmissione Club Napoli All News, in onda sulla emittente campana, è stata interrotta.

In questo momento i pompieri hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e ad avviare accertamenti per chiarire l’origine del rogo. Presenti anche gli agenti della Polizia locale di Giugliano per i rilievi del caso.