Giugliano, incendio enorme al campo rom di via Carrafiello: è il secondo in due giorni

Ancora un rogo tossico a Giugliano. L’incendio di enormi dimensioni è divampato nella notte al campo rom di via Carrafiello. È il secondo episodio che si registra in meno di 48 ore.

A bruciare sono rifiuti di ogni genere accatastati nell’area dello stanziamento nomade abusivo. L’incendio ha sprigionato fumo denso e nero, formando un’enorme nuvola scura in cielo ben visibile a chilometri di distanza e anche dall’Asse mediano.

Per i cittadini di Giugliano è l’ennessima notte tossica a causa dell’aria insalubre per via della dispersione di monossido di carbonio. In tanti, per evitare di respirare i miasmi, hanno chiuso finestre e balconi, nonostante il caldo intenso. E proprio con l’inizio della stagione estiva si moltiplicano episodi come questi: l’ultimo rogo, ad esempio, risale a due giorni fa.

Era circa mezzogiorno, quando un vasto incendio è scoppiato nel campo rom di via Carrafiello. A intervenire sono stati i Carabinieri della locale compagnia e i vigili del fuoco. Senza non poche difficoltà, i pompieri sono riusciti a domare le fiamme e ad evitare che queste potessero propagarsi causando ulteriori danni.