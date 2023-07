Un vasto incendio è scoppiato all’interno del campo rom di via Carrafiello, a Giugliano. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della locale compagnia, in supporto ai vigili del fuoco che stanno cercando di domare le fiamme. A bruciare sarebbero alcuni cumuli rifiuti abbandonati in strada.

Giugliano, vasto incendio al campo rom: nuvola di fumo nero in zona

Il rogo è avvenuto poco dopo mezzogiorno: i vigili del fuoco stanno lavorando senza sosta, supportati dai carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Giugliano, ma per il momento non si sarebbero verificate criticità. Nel frattempo una imponente nuvola di fumo nero ha invaso l’intera zona.