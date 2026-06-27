Giugliano, il cielo si oscura: colonna di fumo nero visibile da tutta l’area nord di Napoli

Un vasto incendio è divampato nel pomeriggio di oggi, sabato 27 giugno, nell’area adiacente al campo rom di Giugliano, generando un’imponente colonna di fumo nero visibile a diversi chilometri di distanza. In pochi minuti il denso fumo ha invaso il cielo, attirando l’attenzione di automobilisti e residenti.

Le immagini del rogo hanno rapidamente fatto il giro dei social network, dove decine di cittadini hanno pubblicato foto e video dell’incendio, segnalando la nube scura che si è alzata sopra la città.

Paura per il caldo e la qualità dell’aria

L’episodio si verifica in una giornata caratterizzata da temperature elevate, condizione che favorisce la rapida propagazione delle fiamme e rende ancora più difficile l’intervento dei soccorsi. Numerosi cittadini hanno espresso preoccupazione per il forte odore di bruciato e per le possibili conseguenze sulla qualità dell’aria. Al momento non sono ancora note le cause del rogo né la natura del materiale andato in fiamme.

L’incendio è l’ennesimo episodio che interessa l’area di Giugliano durante i mesi estivi, quando il caldo e la siccità aumentano il rischio di roghi.