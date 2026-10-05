Nel pomeriggio di ieri, l’ennesima colonna di fumo nero si è alzata nell’area di Casacelle, ben visibile dalle abitazioni circostanti e motivo di forte preoccupazione per i residenti.

Giugliano, incendi a Casacelle: gli studenti protestano al Comune

Gli studenti del Liceo Renato Cartesio si sono riuniti in presidio presso la casa comunale di Giugliano. Al centro della mobilitazione, la richiesta urgente di un confronto diretto con il Sindaco per affrontare il tema e comprendere le misure che si adotteranno.

“Vogliamo maggiori garanzie per studiare tutelando la nostra salute”.

La mobilitazione ha però sortito un primo riscontro istituzionale. Dopo un confronto con l’assessore all’ambiente, le parti sono giunte ad un comune accordo, verrà infatti istituito un osservatorio permanente dedicato agli studenti, uno strumento di monitoraggio e dialogo costante per tenere alta l’attenzione sulla questione ambientale e sulla sicurezza delle scuole della zona.