Sono stati dei post sui social a scatenare il dibattito sui lavori in corso nel retro del I circolo didattico di Giugliano.

Giugliano, polemiche sui lavori nei giardini del I Circolo

Da qualche settimana è stato avviato il cantiere sia dinanzi la scuola in piazza Gramsci per il nuovo playground sia nel retro dove è previsto un nuovo parco cittadino tra giostre e un campo da basket. La critica mossa da alcuni ambientalisti come Raffaele Pacilio è sulla presenza di cemento e pochi spazi verdi come testimoniato da una foto.

“Ufficio cementificazione beni pubblici, questa è la città che non vorrei” ha scritto Pacilio. A seguire diversi cittadini hanno condiviso la sua opinione. Ma è da questo post che è scattata la levata di scudi da parte dell’amministrazione Pirozzi. Il progetto rientra nei finanziamenti Pics e si tratta di un piano da 800mila euro.

La reazione politica

Online sono stati fatti circolare decine di post da parte di consiglieri ed esponenti vicini all’amministrazione a difesa del progetto. “Qualcuno giudica il libro dalla copertina, atteggiamento miope di chi non ama il territorio e non auspica una sua crescita – è il commento del consigliere Paolo Liccardo, approdato da poco in maggioranza -.

Un grande spazio attrezzato a verde che vedrà la realizzazione di una piazza, di percorsi pedonali, di un campetto polivalente, di un playground e del giardino sensoriale che abbraccerà tutto il percorso” continua Liccardo.

Gli ha fatto eco anche il capogruppo del Pd, Diego D’Alterio: “Tanto verde con Giardino sensoriale per rispondere a coloro che non conoscono il progetto ma sono bravi solo a criticare”. Nelle stesse ore l’ex assessore ai Lavori pubblici Gaetano Coppola ha pubblicato foto di ampi spazi verdi e giardini. Un post sibillino che ha tutto il sapore di essere una stoccata all’amministrazione.