Una redazione televisiva che diventa galleria d’arte contemporanea. Teleclub ha inaugurato ufficialmente “Visioni”, un progetto innovativo capace di mettere in dialogo il mondo dell’informazione con quello dell’arte, trasformando gli spazi di un’emittente televisiva in un luogo di incontro, creatività e sperimentazione.

L’evento inaugurale ha visto la partecipazione dell’ammiraglio Giosuè Allegrini, storico dell’arte e profondo conoscitore dell’opera di Sarenco, e del gallerista Franco Riccardo, curatore dell’esposizione e promotore del progetto insieme al direttore Giovanni Francesco Russo. A moderare l’incontro il giornalista e poeta Marco Aragno, che ha accompagnato il confronto tra arte, poesia e comunicazione.

La nuova galleria, ospitata al sesto piano di Palazzo Russo, in via Aniello Palumbo a Giugliano, si propone come uno spazio aperto al territorio, agli appassionati e a quanti desiderano avvicinarsi all’arte contemporanea. La vera novità è proprio questa trasformare un luogo quotidianamente dedicato alle notizie in un laboratorio permanente di cultura e creatività. Con “Visioni”, Teleclub amplia così la propria missione, affiancando al racconto dell’attualità un nuovo modo di guardare e interpretare il mondo attraverso l’arte