Marano, dichiarati incandidabili l’ex sindaco Morra e l’ex assessore Carandente

Il Tribunale di Napoli Nord, prima sezione civile, ha dichiarato l’incandidabilità di Matteo Morra, già sindaco di Marano di Napoli, e di Luigi Carandente, ex assessore dello stesso Comune. La decisione è stata depositata il 3 agosto nell’ambito del giudizio elettorale promosso dal Ministero dell’Interno.

Il procedimento è stato avviato dopo lo scioglimento del Comune di Marano disposto con decreto del presidente della Repubblica per ingerenze della criminalità mafiosa. Accogliendo il ricorso, il Tribunale ha dichiarato Morra e Carandente incandidabili per i due turni elettorali successivi allo scioglimento del Consiglio comunale.