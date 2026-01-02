Giugliano in lutto per la scomparsa di Francesco Vassallo: aveva 32 anni

Profondo cordoglio a Giugliano per la prematura scomparsa di Francesco Vassallo, venuto a mancare all’età di 32 anni. La notizia ha colpito duramente l’intera comunità cittadina, lasciando sgomenti amici, parenti e conoscenti. Francesco Vassallo era un giovane padre di due bambini. In queste ore sono numerosi i messaggi di affetto e vicinanza alla famiglia, segno della stima e dell’affetto che lo circondavano.

Domani i funerali a Giugliano

I funerali di Francesco Vassallo saranno celebrati domani, venerdì 3 gennaio, alle ore 10.30, presso la chiesa di San Nicola, a Giugliano. Un momento di raccoglimento e preghiera per consentire alla comunità di porgere l’ultimo saluto.