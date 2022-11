Intera città in lutto per Luigi Pascale, noto commerciante giuglianese. L’uomo, due settimane fa, era stato colpito da un aneurisma cerebrale. Dopo aver lottato in ospedale tra la vita e la morte, è spirato in queste ore, gettando amici e parenti nello sconforto.

Giugliano in lutto, è morto Luigi Pascale

Luigi, 47 anni, era noto in città per aver gestito “Linea Oro”, una gioielleria in via Mario Pirozzi. Affabile e sorridente, si è guadagnato la stima e l’affetto di centinaia di clienti. Dopo aver accusato un malore, è finito in coma. Prima il ricovero immediato all’ospedale San Giuliano di Giugliano, poi il trasferimento d’urgenza al Policlinico di Napoli, dove è morto nonostante i tentativi del personale medico di tenerlo in vita.

Le esequie del 47enne si terranno domani alle 11 e 30 presso la Parrocchia S.Pio X. A celebrarle Don Francesco Riccio. In questi giorni sono tanti i post apparsi sui social contenenti messaggi e commenti di amici e familiari che pregavano per lui. Nonostante però un’intera città si sia stretta intorno a lui, Luigi non ce l’ha fatta. “Mi dispiace tantissimo, una bravissima persona, molto religioso, affettuoso, l’amico di tutti. R.I.P caro Luigi e dai tanta forza a tua sorella”, scrive Adele. “Ho avuto l’onore ed il piacere di conoscere Luigi…una persona meravigliosa, perbene sempre gentile. Sono tanto dispiaciuta”, l’addio di Melania.