La comunità di Giugliano e l’intero mondo del lavoro dell’hinterland a nord di Napoli piangono la scomparsa di Gaetano Errico, conosciuto affettuosamente come “Nino“, fondatore e segretario generale del Sindacato S.I.L.C.A..

Errico, 67 anni, si è spento dopo una lunga battaglia contro un tumore, lasciando un vuoto profondo in quanti lo hanno conosciuto e apprezzato per il suo instancabile impegno nella difesa dei diritti dei lavoratori.

Il ricordo di un uomo di integrità e dedizione

Descritto da chi lo ha affiancato come “un uomo buono, onesto ed altruista”, Nino Errico ha dedicato la sua vita a combattere per la giustizia sociale e per il benessere dei lavoratori. La sua determinazione, la sua integrità e il suo rifiuto di scendere a compromessi con il potere o gli interessi economici lo hanno reso un punto di riferimento nel mondo sindacale.

Per decenni, Errico ha guidato il Sindacato S.I.L.C.A. con passione e dedizione, mettendo sempre al centro il valore del lavoro e la dignità delle persone. Il suo impegno ha ispirato molti e ha lasciato un’impronta indelebile nella comunità. Con la sua scomparsa, Giugliano perde non solo un sindacalista di grande valore, ma anche un uomo che ha incarnato i principi di solidarietà e giustizia.

Oggi, tutta la comunità di Giugliano si stringe attorno alla sua famiglia, ricordando con affetto e rispetto l’uomo che per decenni ha rappresentato la voce dei più deboli e dei lavoratori.