Controlli serrati a Giugliano, eseguiti in questi giorni dai Carabinieri della locale compagnia durante un servizio di contrasto all’illegalità diffusa e della sicurezza stradale. Diverse le persone denunciate, tra cui anche minorenni, tante le sanzioni inflitte, così come i sequestri.

Giugliano, in giro con coltellini e manganello: nei guai giovanissimi

In un caso sono finiti nei guai alcuni ragazzi perché trovati dai militari della sezione radiomobile di Giugliano in possesso di due coltellini ed un manganello. Tra loro, ci sono anche soggetti che hanno 17 anni. Nei loro confronti è scattata la denuncia per porto abusivo di armi.

Durante i controlli sono state denunciate altre tre persone della zona: si tratta di un 47enne, un 53enne ed un 46enne; dovranno rispondere tutti di guida reiterata senza patente. Più di 30 i conducenti sanzionati, per diverse violazioni, molti per mancanza di copertura assicurativa e guida senza revisione. Gli uomini dell’Arma hanno quindi elevato sanzioni per un importo complessivo di 62mila euro. I controlli, fanno sapere i Carabinieri, continueranno anche nei prossimi giorni.