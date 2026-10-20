Giugliano in festa, bronzo per l’hair-stylist Isacco Capitale ai mondiali di Parigi

Giugliano festeggia un trionfo internazionale. L’hairstylist Isacco Capitale del salone Uniquestyle, situato in Via Marchesella 84 a Giugliano, ha conquistato la prestigiosa medaglia di bronzo ai Campionati Mondiali OMC Hairworld 2026 di Parigi. Un risultato straordinario che porta l’alta coiffure italiana ai vertici mondiali. L’evento ha visto la partecipazione di 55 nazioni e oltre 1.000 professionisti. Capitale, gareggiando nella categoria Gents Creative Cup con la squadra azzurra, ha affrontato prove tecniche di altissimo livello come il Commercial Cut e il Creative Fade Cut.

“Medaglia frutto di anni di sacrificio e lavoro”

“Questa medaglia è il frutto di anni di sacrifici e della passione che ogni giorno metto nel mio salone” — ha dichiarato l’hair stylist.

Un traguardo che premia il talento e la dedizione quotidiana, trasformandosi non in un punto di arrivo, ma in un nuovo stimolo per continuare a crescere e stupire.