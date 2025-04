Le forze dell’ordine – Polizia, Carabinieri, Esercito e Polizia Municipale – oggi hanno avviato una trattativa con la comunità rom di via Carrafiello per lo sgombero del campo che insiste abusivamente sui terreni Micillo, in zona Ponte Riccio. Resta infatti da eseguire entro la fine del mese la sentenza del Tribunale di Napoli che dispone la liberazione delle aree di proprietà privata trasformate in un insediamento non autorizzato.

Giugliano, in corso trattative per lo sgombero del campo rom

Le trattative proseguiranno la prossima settimana. Una parte del campo è stato già sbaraccato: alcune famiglie si sono infatti già spostate in maniera autonoma dai terreni appartenenti alla famiglia Micillo. Oltre alle baracche, ci sono da rimuovere anche i rifiuti e i manufatti lasciati dalla comunità rom, così come richiesto dai legali del proprietario. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se si arriverà a una soluzione pacifica o se invece occorrerà procedere con lo sgombero coatto.