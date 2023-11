Partiranno a breve le operazioni di abbattimento di quattro villette bifamiliari completamente abusive presenti in via Masseria Vecchia, a Licola, sul territorio di Giugliano. Dopo le operazioni di sgombero di 8 nuclei familiari, si attende soltanto l’intervento delle ruspe.

Giugliano, in corso l’abbattimento di quattro villette abusive

A disporre la demolizione un provvedimento che reca la firma del procuratore aggiunto Pierpaolo Filippelli della V sezione della Procura di Napoli, dopo una sentenza definitiva emessa il 19 ottobre del 2007 dall’allora sezione distaccata di Marano che accertò la natura abusiva dei manufatti.

Le attività in corso di abbattimento sono condotte con l’impiego di personale del Commissariato di polizia di Giugliano in Campania e dei Vigili del Fuoco. Si tratta dell’ennesima azione messa in campo dalle istituzioni contro il fenomeno dell’abusivismo edilizio nell’area nord di Napoli, una piaga che da tempo compromette il territorio.