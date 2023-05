GIUGLIANO. Un’onda rosa questa mattina ha attraversato il centro di Giugliano: è la marcia di “Braccialetti rosa” che è tornata dopo i due anni di stop causa Covid.

Stamane in centinaia si sono riuniti per partecipare all’iniziativa che è divenuta un appuntamento fisso per sostenere e supportare l’associazione.

Braccialetti rosa, marcia a Giugliano

Questa mattina presenti tante donne ma non solo. In marcia anche esponenti delle istituzioni e il vescovo di Aversa, monsignor Angelo Spinillo.

“E’ una mattinata all’insegna della condivisione e della solidarietà – spiega Raffaelita D’Alterio, presidente dell’associazione -. Ci occupiamo di sostenere le donne vittime di violenza e malate di cancro sia sotto il profilo psicofisico che con parrucche se ne avessero bisogno. Siamo felici che questa onda rosa invade le strade per dire “noi ci siamo per sostenere le donne””.

“E’ bello che la società abbia questa attenzione alla vita, alla salute delle donne – ha commentato il vescovo Spinillo -. Fare una marcia non serve solo a manifestare per dire agli altri di dover avere delle attenzioni ma significa camminare insieme cercando la meta nuova per il cammino dell’umanità“.

Braccialetti Rosa, nata 8 anni fa con sede presso il Salus Medical Center a Giugliano, è l’associazione no-profit da sempre a sostegno delle donne con iniziative solidali per le pazienti oncologiche e schierata contro la violenza sulle donne.