Ad Aversa torna il Premio Donne per le Donne. Il 9 Marzo alle ore 20 presso il Teatro Cimarosa, si terrà la quarta edizione del riconoscimento alle donne del territorio che si sono distinte nei loro rispettivi campi, dall’arte allo sport, dalla narrativa alla medicina e alla ricerca.

Aversa, Premio Donne per le Donne: serata di gala il 9 Marzo al Teatro Cimarosa

L’evento, nato da una idea di Giuseppe Lettieri, giornalista e promoter culturale, è organizzato dalle associazioni femminili presenti nella città di Aversa quali, Inner Wheel, Soroptmist, Fidapa BPW Italy, i Convegni di Cultura Maria Cristina di Savoia, il Centro Italiano Femminile, I Gruppi di volontariato Vincenziano Sant’Agostino 1, San Giuseppe operaio e Maria Santissima di Costantinopoli, ed AversaDonna. Nelle precedenti edizioni il premio è andato al magistrato Elisabetta Garzo, già presidente del Tribunale di Napoli Nord e poi del Tribunale di Napoli, ad Emilia Narciso presidente regionale Unicef, all’attrice aversana Carmen Pommella, ad Emma Gatto per il suo impegno per gli amici a quattro zampe, alla spadista aversana della Nazionale italiana Sara Maria Kowalczyk.

“Il premio Donne per le Donne – dichiara Giuseppe Lettieri direttore artistico della kermesse – è giunto alla quarta edizione, cosa che spesso non accade per questo tipo di iniziative nella nostra città, fatta qualche debita eccezione, che pur essendo valide, non trovano continuità. Noi ci riusciamo grazie soltanto ed esclusivamente all’impegno e alla abnegazione delle associazioni che lo sostengono e ne contribuiscono alla riuscita. Il Premio Donne per le Donne rappresenta la celebrazione della donna, delle sue conquiste, e delle sue affermazioni. Il tutto avviene in una serata speciale presso il Teatro Cimarosa, con una formula mista tra spettacolo e premiazioni”.

“Una formula rivelatasi vincente e che anche quest’anno riproporremo con alcuni grandi nomi del teatro e della musica. Avremo con noi infatti Lalla Esposito, attrice tra le più brave oggi sulla scena teatrale, per anni nella compagnia di Luca De Filippo, e negli ultimi anni in coppia con Peppe Barra, lei che è stata protagonista anche nella storica Gatta Cenerentola di Roberto De Simone e del primo Masaniello che andò in onda sulla RAI insieme ad un altro bravissimo e straordinario attore come Massimo Masiello accompagnati al pianoforte da un musicista dì eccezione come Luca Mennella”, aggiunge Lettieri.

” La pièce teatrale avrà anche un ouverture musicale con il quartetto d’archi Lysandre, formato da Veronica Menditto e Ledia Nikolla ai violini, Alessandra Gallo al viola e Filomena Gambardella al violoncello che sicuramente ci delizieranno con la loro bravura ed un repertorio che farà sognare! Ovviamente sui nomi delle premiate c’è riserbo, e si conosceranno solo venendo alla serata di premiazione. Va aggiunto e non è un dettagli che il ricavato della serata andrà come negli anni scorsi ad un talento del nostro territorio sotto forma di borsa di studio”, conclude Lettieri. Per partecipare basterà rivolgersi alle associazioni che hanno organizzato l’iniziativa.