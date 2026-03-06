Pasqua 2026, iniziativa solidale per la Lotta al Neuroblastoma: a sostegno anche Braccialetti Rosa e Salus Medical Center con un evento

Con l’avvicinarsi della Pasqua, l’Associazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma ETS rinnova il suo impegno a favore della ricerca scientifica con la storica campagna “Cerco un uovo amico”. L’iniziativa invita i cittadini a sostenere la lotta contro i tumori infantili attraverso un gesto di dolcezza che può fare la differenza per il futuro di molti piccoli pazienti.
Sabato 21 marzo, presso la sede dell’associazione Braccialetti Rosa al Salus Medical Center (che entrambe sostengono l’iniziativa) in via Aviere Mario Pirozzi di Giugliano, chi lo desidera avrà la possibilità di acquistare le uova della campagna 2026, caratterizzate dall’iconico simbolo del “bambino con l’imbuto”, sono realizzate con cioccolato di qualità superiore Barry Callebaut in tre varianti per soddisfare ogni palato: Cioccolato al latte: 300 grammi di dolcezza classica (€13). Cioccolato fondente: per gli amanti del gusto intenso (€13). Nocciolato: cioccolato al latte arricchito da granella di nocciole (€16).