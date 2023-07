Richiude di nuovo via Colonne a Giugliano. Per almeno sei mesi. E’ quanto ha annunciato l’amministrazione Pirozzi, interpellata da Teleclubitalia. Riprenderanno infatti i lavori Eav per il rifacimento del sistema fognario.

Giugliano in balia dei cantieri: richiudono via Colonne e via Santa Rita

Da mercoledì il tratto di strada a ridosso della stazione metropolitana di Gugliano sarà di nuovo interdetto al traffico veicolare. Occorrerà ricorrere ai percorsi alternativi per spostarsi da un lato all’altro di via Colonne.

“L’impresa esecutrice monterà un macchinario imponente – spiega l’assessore alla viabilità, Angelo Abbate -. Ho voluto annunciarlo per avvertire la popolazione affinché si prepari a questo disagio necessario. Sono opere impegnative e utili e non si sta perdendo tempo. Tenete duro e siate tenaci. L’amministrazione è vicina ai commercianti sul piano degli sgravi fiscali”.

Fornisce qualche dettaglio tecnico sull’intervento in corso Claudio Casaburi, l’ingegnere direttore tecnico della Ferral Scarl, la ditta affidataria dei lavori Eav: “Abbiamo ultimato la realizzazione del pozzo. All’interno verrà calato un macchinario che spingerà il calcestruzzo armato. Ci sarà una gru molto grande e tutti gli strumenti necessari ad agire in sicurezza”.

Cantiere in via Santa Rita

Ripartono i lavori di manuntenzione della rete idrica e fognaria anche in via Santa Rita Da Cascia, l’asse viario che collega via Oasi Sacro Cuore a via Santa Caterina. Il cantiere sarà attivo – secondo il cronoprogramma – dal 10 al 17 luglio con ripercussioni sul traffico veicolare. L’accesso ai residenti di via Santa Rita da Cascia avverrà dal civico 1 al civico 7 con accesso da via santa Caterina da Siena e dal civico 11 al civico 53 con accesso da via Oasi Sacro Cuore.