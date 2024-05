Non si arresta l’escalation di furti che sta duramente colpendo la fascia costiera giuglianese. Stanotte si è registrata l’ennesima incursione dei ladri nelle attività commerciali della zona. A finire nelle mire di balordi senza scrupoli questa volta è il locale “Monnalisa 2.0 – Braceria e Pizzeria”, in via Staffetta, a Varcaturo.

Furti in fascia costiera, raid nella notte da Monnalisa: ladri in fuga con carni, vini e soldi

Secondo quanto riportato dal giovane titolare del locale attraverso un post sui social, i malviventi hanno portato via una quantità considerevole di prodotti alimentari, tra cui carne di valore inestimabile e vini pregiati; sottrati anche soldi dalla cassa automatica e perfino elettrodomestici.

La denuncia del raid è stata accompagnata da un messaggio di amarezza da parte del proprietario: “Stanotte è toccato a noi – si legge nel post – sono solo amareggiato a stento riesco ad esprimermi… un ragazzo di 30 anni che investe nella propria terra con anni e anni di sacrifici, ore e ore di lavoro ed ecco i risultati. Spero che le mie urla di rabbia facciano in modo da riunirci tutti e capire realmente come dare una svolta a questa cosa… altrimenti sarà sempre più dura”.