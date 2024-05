La polizia locale di Giugliano ha condotto nuovamente un’operazione di controllo straordinario del territorio. Durante questi ultimi due giorni, la strategia delle postazioni di controllo è stata modificata, anche in seguito al Comitato per l’ordine e la sicurezza che si è tenuto a Napoli con il Prefetto Di Bari e il sindaco Nicola Pirozzi.

A Giugliano 40% dei veicoli senza assicurazione: sequestri a Casacelle

Stavolta i caschi bianchi si sono concentrati sul quartiere Casacelle. I dati risultano ancora allarmanti, con il 40% dei veicoli privi dell’assicurazione obbligatoria. Tutti i veicoli controllati dagli agenti della Municipale sono stati sottratti alla custodia dei proprietari e sequestrati.

Atti vandalici a piazza Gramsci: l’appello di Nacar

In merito invece agli atti vandalici in piazza Gramsci, in cui tre ragazzini hanno rubato degli estintori dal I° Circolo didattico e li hanno azionati nell’area playgroud, il comandante Nacar fa sapere che le indagini sono ancora in corso.

Poi, lancia un appello ai cittadini, invitandoli a denunciare direttamente alle forze dell’ordine, anziché pubblicare informazioni sui social, affinché gli autori di atti vandalici o di qualsiasi altro reato commesso vengano riconosciuti e assicurati alla giustizia.