Giugliano, imprenditoria e territorio: domani apre i battenti in Corso Campano “Thermo Èlite”

Giugliano. Imprenditoria e territorio. Nuova apertura a Giugliano. Apre i battenti il nuovissimo punto vendita “Thermo Elite”. L’opening dello store sito in Corso Campano, 414 è previsto per domani sabato 1° marzo alle ore 19:30, un’occasione per scoprire le ultime tendenze relativi all’arredo bagno, caldaie e condizionatori di alta qualità e soprattutto affermano i titolari:“Per condividere insieme un momento di festa ed emozione. Una serata evento imperdibile all’insegna dell’innovazione, del design e del comfort domestico”.

“Thermo Elite” propone al pubblico un’ampia gamma di prodotti e soluzioni all’avanguardia e si pone come punto di riferimento per chi desidera funzionalità ed estetica senza compromessi. L’inaugurazione sarà un’occasione unica per scoprire il nuovo showroom, toccare con mano le ultime novità del settore e ricevere consigli personalizzati dai nostri esperti.

COMUNICATO STAMPA