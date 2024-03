Non trova pace l’arteria di via Colonne, tra Giugliano e Melito, a ridosso dello storico monumento che segna il crocevia tra via Appia, via Roma e corso Europa di Sant’Antimo. Un cedimento sotterraneo provocato dalle piogge di queste ore ha reso necessaria l’ennesima chiusura al traffico automobilistico.

Giugliano, imbuto via Colonne: di nuovo chiusa la strada per voragini sotterranee

Come apprende Teleclubitalia da fonti qualificate, dopo l’ultima ondata di maltempo si sarebbero formate voragini sotto il manto stradale nella zona cantierizzata, già da mesi ostaggio di lavori di rifacimento della rete fognaria. Dopo le temporanee chiusure della scorsa settimana, che hanno avuto ripercussioni pesantissime sulla viabilità, residenti e automobilisti dovranno così affrontare l’ennesimo disagio.

Questa volta l’interdizione al traffico veicolare dovrebbe durare circa due giorni per consentire gli immediati interventi di ripristino del tratto danneggiato dagli allagamenti. Un calvario senza fine, quello dei lavori Eav, che ormai si trascina da quasi due anni. Una data cerca per la conclusione del cantiere non c’è ancora. A risentirne è soprattutto la viabilità della via Appia, un’autentica trappola per gli automobilisti in uscita o in entrata sull’Asse Mediano nell’ora di punta.