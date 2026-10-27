Giugliano, imbalzi burocratici per l’istituto Marconi: gli studenti protestano

Questa è la struttura dell’istituto Guglielmo Marconi di Giugliano, e lo è anche questa: peccato che la prima sia una villa privata riadattata a prezzo di enormi disagi, tra aule anguste, servizi fatiscenti e l’assenza di spazi adeguati, mentre la seconda sia la nuova sede di via Basile, un’opera da oltre 5 milioni di euro finanziata con i fondi europei del PNRR. Una struttura che appare pronta ma come denunciano gli studenti è tenuta inspiegabilmente chiusa a chiave in attesa dei collaudi finali.

Una situazione che va avanti dal 2022 e che ha ormai esasperato gli studenti, scesi in piazza prima con cortei e assemblee e ora passati alla linea dura del blocco totale delle lezioni, decisi a non rimettere piede in quelle aule di fortuna finché non otterranno garanzie sulla consegna ufficiale della nuova struttura scolastica.