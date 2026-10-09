Maltempo a Giugliano e Villaricca: scuole allagate e disagi

Una violenta ondata di maltempo ha colpito la provincia di Napoli, provocando numerosi disagi anche negli istituti scolastici di Giugliano e Villaricca. Le forti piogge hanno messo in evidenza le criticità strutturali di alcune scuole del territorio, suscitando preoccupazione e malcontento tra gli studenti.

Le principali segnalazioni arrivano dall’ITIS Galvani di Giugliano e dal Liceo Pluricomprensivo R. Cartesio di Villaricca, dove infiltrazioni e allagamenti hanno compromesso il regolare svolgimento delle attività scolastiche.

Giugliano, aule allagate all’ITIS Galvani

Situazione particolarmente critica all’ITIS Galvani di Giugliano, dove l’acqua piovana si è infiltrata in grandi quantità attraverso finestre e tetto. A causa delle precarie condizioni degli infissi, diverse aule hanno iniziato progressivamente ad allagarsi, costringendo gli studenti a seguire le lezioni in ambienti sempre più difficili da utilizzare. Un episodio che ha riacceso l’attenzione sulle condizioni dell’edificio scolastico e sulla necessità di interventi di manutenzione.

Villaricca, infiltrazioni al Liceo Cartesio: evacuata la palestra

Disagi analoghi anche al Liceo Pluricomprensivo R. Cartesio di Villaricca, dove le forti precipitazioni hanno causato infiltrazioni d’acqua dal soffitto della palestra e nei corridoi che collegano l’impianto sportivo al resto della scuola. Per motivi di sicurezza, gli studenti sono stati costretti ad abbandonare la palestra. L’acqua ha raggiunto anche l’ingresso dell’istituto, rendendo necessaria un’uscita scaglionata degli alunni, sotto la supervisione della dirigente scolastica e del personale ATA.

L’appello degli studenti: «Servono scuole sicure»

Gli episodi registrati nei due istituti riportano al centro dell’attenzione il tema della sicurezza e della manutenzione degli edifici scolastici nella provincia di Napoli. Gli studenti, esasperati dai continui disagi, chiedono interventi concreti per garantire ambienti adeguati e sicuri in cui svolgere le lezioni.