È stata trovata a Castel Volturno Ilenia De Felice, la 15enne di Giugliano scomparsa alle prime ore del giorno. Per fortuna la giovane sta bene, apprende Teleclubitalia dai familiari. È stata appena recuperata dalla famiglia per riportarla a casa.

Giugliano, Ilenia scomparsa nel nulla: è stata ritrovata a Castel Volturno

Ignote le ragioni del suo improvviso allontanamento. L’allarme era stato lanciato dalla madre che, stamane, andando in camera della figlia non l’ha trovata nel suo letto. A quel punto i familiari hanno provato a contattarla telefonicamente, ma al cellulare non rispondeva.

E così sono partite le ricerche. La famiglia, preoccupata, aveva lanciato numerosi appelli sui social con la speranza che qualcuno, notando la giovane per strada, potesse contattarli o inviare una segnalazione alle forze dell’ordine. Di lei sono state fornite tutte le informazioni utili, dagli indumenti che indossava all’ultima volta in cui è stata vista dai genitori. Ieri sera, infatti, era stata al concerto di Irama. Poi era ritornata a casa ma, stamattina, intorno alle 6 è scomparsa nel nulla. Dopo ore di angoscia, la 15enne è stata finalmente ritrovata.