“Pizza, cucina e tradizione di Vincenzo Maisto di via 1 maggio a Giugliano ha festeggiato il suo primo anno di attività. Un compleanno speciale, che il titolare Vincenzo Maisto ha voluto celebrare in grande stile, organizzando una serata indimenticabile per i suoi clienti.

Giugliano, il ristorante di Vincenzo Maisto festeggia il primo anno di attività

La serata ha avuto inizio con una cena speciale, durante la quale i presenti hanno potuto gustare le prelibatezze del menù, tra cui le famose pizze preparate con ingredienti di alta qualità e primi della tipica cucina napoletana.

A seguire, la serata è entrata nel vivo con un divertente karaoke, che ha coinvolto grandi e piccini in un’atmosfera di festa e allegria. L’evento è stato un vero e proprio successo, con il locale gremito di clienti affezionati e nuovi ospiti, tutti uniti per celebrare questo importante traguardo.

Il video