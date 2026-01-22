Giugliano, il comune ottiene finanziamento dalla Regione per potenziamento della centrale operativa della Polizia Municipale

Nuove risorse in arrivo per rafforzare la sicurezza sul territorio: il Comune di Giugliano ha ottenuto un finanziamento dalla Regione Campania destinato al potenziamento della centrale operativa della Polizia Municipale. A darne notizia è il sindaco, Diego D’Alterio. Un intervento che punta a migliorare il coordinamento degli agenti e ad aumentare l’efficacia dei controlli in città.

Il contributo rientra nel bando regionale rivolto a progetti dedicati allo sviluppo di politiche di sicurezza urbana. Il Comune ha presentato una proposta elaborata grazie al lavoro degli uffici comunali, del comandante della Polizia Municipale Luigi De Simone e dell’assessore Alfonso Sequino, ottenendo l’ok dalla Regione.

Centrale operativa più moderna e una seconda sala per la mappa degli interventi

Con le risorse assegnate, l’amministrazione comunale potenzierà la centrale operativa già attiva, ma avvierà anche la realizzazione di una seconda centrale dedicata alla localizzazione su mappa degli interventi della Municipale.

L’obiettivo è garantire più coordinamento, ridurre i tempi di risposta e rendere più capillare il controllo del territorio: un sistema che consentirà una gestione più rapida delle emergenze e una migliore distribuzione delle pattuglie.

Nuove telecamere tra centro e fascia costiera: in arrivo fondi POC Legalità

Parallelamente, il Comune sta completando l’iter per l’installazione di decine di nuove telecamere di videosorveglianza tra fascia costiera e centro cittadino. L’intervento sarà possibile grazie a un finanziamento di circa 350.000 euro con fondi POC Legalità 2014–2020. Un risultato già anticipato nel corso della riunione del Comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza, presieduta dal Prefetto di Napoli, che si è tenuta a Giugliano la scorsa settimana.