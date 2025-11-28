I capigruppo consiliari F. Iovinella, F. Mallardo, G. Pirozzi e M. Fato hanno protocollato questa mattina una richiesta ufficiale di incontro al Sindaco di Giugliano in Campania, Diego D’Alterio, al Presidente del Consiglio Comunale Luigi Guarino e all’Assessore all’Urbanistica, alla luce delle recenti modifiche introdotte dalla Legge Regionale n. 13/2025 in materia di Piani Urbanistici Comunali (PUC).

Giugliano, i capigruppo chiedono incontro urgente al sindaco D’Alterio sul PUC: “Serve chiarezza”

La nuova normativa ridefinisce infatti le scadenze obbligatorie per l’adozione e l’approvazione dei PUC, fissando il 31 dicembre 2025 come termine ultimo per l’adozione e il 30 giugno 2026 per la definitiva approvazione.

Considerato che il Comune di Giugliano ha già approvato il PUC in via preliminare con la Delibera di Giunta n. 121 del 14 ottobre 2021, e da quella data si sono susseguite due visioni diverse di pensiero, i capigruppo ritengono necessario un confronto istituzionale per aggiornare il cronoprogramma, verificare lo stato dell’iter di pianificazione e conoscere le intenzioni della nuova Amministrazione riguardo all’adozione del PUC.

Con la richiesta odierna, i firmatari chiedono dunque la convocazione di un incontro ufficiale dedicato al PUC, ritenendo fondamentale il coinvolgimento del Consiglio Comunale e della cittadinanza nelle prossime fasi del processo di pianificazione urbana. L’obiettivo condiviso è garantire la massima trasparenza amministrativa e assicurare che Giugliano possa dotarsi, nei tempi stabiliti, di uno strumento urbanistico aggiornato, efficace e capace di rispondere alle esigenze del territorio.

DICHIARAZIONI:

F.sco Iovinella – Capogruppo Fratelli d’Italia Giugliano

«Con la nuova legge regionale cambiano tempi e procedure: è indispensabile sapere a che punto è il lavoro sul PUC e quali scelte intende fare l’Amministrazione. La città merita chiarezza e un percorso condiviso.»

F.sco Mallardo – Capogruppo “Giugliano al centro”

«Il PUC è uno strumento strategico per lo sviluppo di Giugliano. Serve un confronto immediato per aggiornare il cronoprogramma e garantire che il Consiglio Comunale sia pienamente coinvolto nelle decisioni che riguardano il futuro del territorio.»

G.nni Pirozzi – Capogruppo Forza Italia

«È indispensabile un processo trasparente e partecipato del principale strumento che delinea la visone della città per i prossimi 20 anni. Vogliamo conoscere lo stato reale dell’iter.»

M.la Fato – Rappresentanza “Noi per Giugliano”

«Chiediamo un incontro istituzionale per assicurare trasparenza e partecipazione. I cittadini hanno diritto di sapere in che direzione si muoverà il nuovo PUC e come saranno coinvolti nelle prossime fasi della pianificazione urbana. Il Puc resta la sfida prioritaria di questa consiliatura ed è dovere della classe politica dimostrarsi all’altezza della sfida: la pianificazione del territorio è da troppi anni nell’elenco delle promesse disattese e ritengo sia arrivata l’ora di invertire la rotta. Non si può perdere altro tempo prezioso».