Giugliano, “I bambini nelle relazioni violente”: corso di formazione per assistenti sociali al Comune

“Le vittime invisibili: i bambini nelle relazioni violente”, questo il tema dell’incontro formativo tenutosi ieri al Comune di Giugliano e organizzato dall’ufficio delle politiche sociali. Un momento di formazione per operatori dei centri antiviolenza e assistenti sociali per comprendere al meglio come affrontare situazioni di violenza in cui ci sono dei minori coinvolti. 

L’impgno assunto anche dal Comune di Giugliano ad intraprendere percorsi che mettano al centro i minori, troppo spesso vittime invisibili. 

