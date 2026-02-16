Logoteleclubitalia

Giugliano, guerra alla sosta selvaggia: da lunedì parte la rimozione forzata dei veicoli

Dal 23 febbraio 2026 a Giugliano parte il servizio di rimozione forzata dei veicoli con carro attrezzi. Un servizio necessario per ripristinare ordine e rispetto negli spazi pubblici. Come sindaco ho condiviso con il comandante della Polizia Municipale Luigi De Simone e con l’assessore Alfonso Sequino l’esigenza di un cambio di passo. Per troppo tempo la sosta selvaggia ha trasformato le nostre strade in terra di nessuno. Non è più tollerabile.

Giugliano, guerra alla sosta selvaggia: da lunedì parte la rimozione forzata dei veicoli

 

Il servizio sarà operativo dalle 6 alle 22 nel periodo ottobre/marzo e dalle 6 alle 24 nel periodo aprile/settembre. Interverrà su chiamata degli agenti di polizia. La priorità sarà data alla liberazione di marciapiedi, scivoli per disabili, strisce pedonali, doppia fila e passi carrabili. Non si tratta di fare cassa. Si tratta di restituire diritti. La strada è di tutti. È di chi cammina, di chi accompagna un figlio a scuola, di chi si muove in carrozzina, di chi deve intervenire con un’ambulanza.

“Rimozione atto necessario”

 

L’assessore alla Polizia Municipale Alfonso Sequino ha dichiarato: «Per qualcuno la multa è diventata quasi una tassa di parcheggio accettabile, un rischio calcolato pur di lasciare l’auto dove non si può. Ma la strada non è di chi decide di pagare una sanzione o magari di non pagarla. La strada è di tutti, soprattutto dei disabili che non possono passare sul marciapiede o delle mamme con i passeggini costrette in mezzo alla carreggiata o dei mezzi di soccorso che devono correre per salvare delle vite. Non sono mai stato per la repressione fine a se stessa. Credo nel dialogo e nel senso civico. Quando la sanzione non basta a ripristinare l’ordine e il rispetto per la comunità, la rimozione diventa un atto necessario».

Banner Union2 Sito

Il comandante Luigi De Simone coordinerà le attività operative, con controlli mirati nelle zone più critiche della città. Chiedo collaborazione a tutti. Le regole non sono un ostacolo ma il perimetro della convivenza civile. L’amministrazione farà la propria parte. A ciascuno spetta la scelta di stare dalla parte della città.

Comunicato stampa

Continua a leggere

Ti potrebbe interessare

Guarda la diretta
Guarda la diretta
Torna in alto