Ancora non si fermano i controlli della polizia locale di Giugliano per la sicurezza stradale anche di domenica. Elevate sanzioni per euro 14.000.

Giugliano, guerra a targhe straniere: multe per 14mila euro. “30% delle auto senza assicurazione”

Ancora il trenta per cento dei fermati sprovvisti della copertura assicurativa obbligatoria così come della mancata revisione. Dieci per cento senza la patente di guida perché mai conseguita e senza casco protettivo. Tutti i veicoli sono stati sottoposti a sequestro amministrativo.

“I controlli non saranno sporadici ma capillari – dichiara il comandante Emiliano Nacar – e non si fermeranno. Ci concentreremo ancora di più sui veicoli in uso alle persone di etnia rom e con targhe straniere false”.