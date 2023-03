Momenti di paura si sono vissuti, questa sera, a Giugliano, dove si è verificato un tentativo di rapina. Nel mirino dei malviventi è finito un negozio gestito da cittadini cinesi, situato in via Santa Caterina da Siena.

Giugliano, gli punta coltello alla gola: titolare reagisce e lo mette in fuga

Un uomo con volto travisato da passamontagna ha fatto irruzione nell’attività commerciale poco prima dell’orario di chiusura, quando ormai non c’era più nessuno all’interno se non solo il titolare e un dipendente.

Il balordo si è avvicinato all’esercente e gli ha puntato alla gola un coltello da cucina, cogliendolo di sorpresa. Al punto che il proprietario del negozio inizialmente pensava si trattasse di uno scherzo, invece ciò che stava accadendo in quegli istanti era tutto vero. Resosi conto della situazione, l’uomo è riuscito a mantenere il sangue freddo e a non cedere alle minacce del rapinatore, riuscendo perfino a metterlo in fuga. Fortunatamente il titolare non ha riportato lesioni, ma lo spavento è stato grande.

Il bandito si è allontanato in sella a una bici, la stessa con cui aveva raggiunto l’esercizio commerciale. Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato Villaricca-Giugliano, guidati dal primo dirigente Alfredo Carosella, i quali hanno ascoltato il titolare e il dipendente che ha assistito alla scena e poi hanno avviato tutti gli accertamenti del caso. Non è escluso che possano essere acquisite e visionate le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate all’esterno del negozio e delle altre attività commerciali presenti in zona, al fine di individuare il criminale e capire in quale direzione sia fuggito.

Quello di stasera è l’ennesimo raid che si verifica in via Santa Caterina da Siena e l’episodio ha subito messo in allarme i residenti e i commercianti del posto. In tanti, da tempo, chiedono maggiore sicurezza visto che le attività presenti lungo l’arteria stradale sono state spesso prese d’assalto dai malviventi.