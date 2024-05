Giugliano, Giusy Frascogna muore a 39 anni per una brutta malattia

Giugliano piange un’altra sua figlia. Giusy Frascogna, 39 anni, insegnante, è deceduta a causa di un brutto male.

Una tragedia che aveva già colpito la sua famiglia: 3 anni fa a precederla fu sua sorella Mena e prima ancora sua madre e suo padre. “Il tuo sorriso meraviglioso, la tua allegria e voglia di vivere, la tua voglia di metterti in gioco e migliorare, il tuo amore per i bambini e la tua passione per l’arte… Semplicemente tu, nel cuore di tutti noi…”.

Questo il ricordo della dirigente scolastica dell’istituto comprensivo di Casoli, Altino e Palombaro, Serafina D’Angelo dopo aver appreso della scomparsa di Giusy Frascogna.