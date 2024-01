Giugliano. Una grande novità per il litorale giuglianese, avrà luogo giovedi 11 gennaio 2024, l’apertura di Burger King in via Ripuaria a Varcaturo (angolo via Domitiana) a poche centinaia di metri dai lidi.

Un format, atteso da tempo, che sarà gestito dallo stesso team già presente in via San Francesco a Patria a Giugliano. “Siamo felici di aprire un nuovo punto a Giugliano e in una zona che ci ha accolti a braccia aperte – dichiarano i titolari – presenteremo al pubblico un team giovane e volenteroso che assisterà gli affezionati del nostro marchio e dei nostri prodotti e chi ha voglia di scoprirci”. Poi concludono: “Come primo giorno, accoglieremo tutti con una grande promozione. Vi aspettiamo”.