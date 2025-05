Giugliano, giovedi 22 maggio riapre “Old Wild West” al parco commerciale “Grande Sud”

Giugliano. Al parco commerciale “Grande Sud” di Giugliano c’è fermento per la riapertura del punto vendita di “Old Wild West”. Dopo il restyling e con l’ampliamento degli spazi lo store appartenente alla nota catena di fast food riaprirà i battenti giovedi 22 maggio 2025 alle ore 19,00.

“Siamo pronti per ripartire con un format che punterà l’accento sul divertimento di bimbi e a diventare riferimento per le famiglie per organizzare feste per i più piccoli, grazie anche all’installazione di un playground – dichiarano i titolari che annunciano la riapertura del punto vendita – disponiamo di spazi più ampi e una struttura più adatta all’organizzazione di eventi, proporremo vari pacchetti e vari tipi di feste a tema, come ad esempio il format western”.

L’altra novità prevista alla riapertura sarà l’inserimento nel menù di portate per celiaci con una cucina dedicata ed un personale formato, dalla cucina alla sala, per la gestione del servizio.

COMUNICATO STAMPA