Maxi sequestro in zona ASI a Giugliano: sigilli a impianto di produzione di ghiaccio alimentare

Un capannone industriale adibito alla produzione di ghiaccio alimentare è stato sequestrato dalla Polizia Municipale di Giugliano nell’ambito delle attività di contrasto ai reati ambientali legati alla cosiddetta “Terra dei Fuochi”. L’operazione si inserisce nel piano coordinato dalla Prefettura di Napoli e dall’Incaricato per il contrasto dei roghi dolosi.

Maxi sequestro nella zona ASI di Giugliano: sigilli a impianto di produzione di ghiaccio alimentare

Il controllo è stato eseguito in orario notturno nella zona ASI, dove gli agenti hanno fatto accesso a un capannone di circa 350 metri quadrati. All’interno era in corso la produzione di lastre di ghiaccio alimentare destinate principalmente a pescivendoli e attività del settore ittico.

Durante l’ispezione sono state identificate tre persone, tra cui il legale rappresentante dell’azienda, un 24enne di Giugliano. L’impianto disponeva di quattro macchinari frigoriferi per la produzione del ghiaccio, due celle frigorifere, tre cisterne per il ciclo dell’acqua e altre attrezzature. Gli agenti hanno inoltre rilevato la presenza di numerose griglie a pavimento per la raccolta delle acque di lavaggio. L’attività era stata avviata nel mese di giugno dopo la presentazione della Scia.

Assenza di documenti per lo smaltimento di rifiuti speciali

Secondo quanto riferito dalla Polizia Municipale, il titolare non è stato in grado di esibire la documentazione relativa allo smaltimento dei rifiuti speciali prodotti né l’autorizzazione allo scarico in fognatura delle acque di piazzale e dei servizi igienici. Per questo motivo è scattato il sequestro dell’intero capannone, comprese le attrezzature utilizzate per la produzione. Il legale rappresentante è stato denunciato all’Autorità giudiziaria con l’ipotesi di reato di illecito smaltimento di rifiuti speciali e scarichi industriali non autorizzati.

L’operazione, sottolinea il Comando della Polizia Municipale, rientra nelle attività di prevenzione e repressione dei reati ambientali rese possibili anche grazie alle risorse aggiuntive stanziate dal Ministero competente, tramite la Prefettura di Napoli, e destinate al Comune di Giugliano.