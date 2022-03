Stamattina in visita a Giugliano il parlamentare europeo Vincenzo Sofo (FDI), il quale ha avuto un incontro con alcuni imprenditori balneari della zona costiera.

Giugliano, Fratelli d’Italia incontra i balneari della fascia costiera

L’argomento affrontato è quello della applicazione della direttiva Bolkestein, che prevederebbe la decadenza entro il primo gennaio 2024 delle concessioni balneari.

Sofo ha affermato che “Il Governo Draghi vuole sfruttare la crisi ucraina per far passare sotto traccia l’applicazione alla direttiva Bolkestein. Siamo rimasti rammaricati che i nostri alleati di centrodestra qualche settimana fa non abbiano voluto votare la mozione di Fratelli d’Italia per la sospensione immediata di una direttiva che mette a rischio trentamila imprese, in un momento di forte crisi economica a causa del Covid e della crisi geopolitica in corso. In tle contesto è impensabile di procedere alla messa in gara degli stabilimenti senza prima aver previsto delle forme di tutela o di riconoscimento degli investimenti fatti negli anni da queste piccole e medie imprese italiane che domani rischiano di essere scalzate da grandi gruppi multinazionali.”

Il parlamentare europeo è stato poi in visita a Licola, accompagnato dal coordinatore cittadino FDI Emanuele Bifaro, dove sono stati affrontati i temi del mancato sviluppo del litorale, della questione sicurezza e l’emergenza ambientale.

“Abbiamo evidenziato le endemiche difficoltà in cui versa la zona costiera , la quale necessita di una radicale rivalutazione, sfruttando anche i fondi del PNRR. Inoltre abbiamo sottolineato come il problema sicurezza ed immigrazione siano di fondamentale importanza per lo sviluppo anche turistico e balneare della zona costiera”, conclude Bifaro.

(comunicato stampa)