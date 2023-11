GIUGLIANO. Il consigliere comunale di minoranza Francesco Iovinella ha ufficializzato l’ingresso in Fratelli d’Italia. Stamane in occasione della visita del ministro della cultura Sangiuliano Iovinella ha ufficializzato l’ingresso nel partito di Giorgia Meloni: “Un passaggio maturato da tempo – ha detto Iovinella -. Credo che Giugliano ha bisogno di un impegno costante e se non c’è filiera istituzionale non si hanno apporti di alcun tipo”.

Iovinella tempo fa lasciò Italia Viva, partito con cui è stato eletto. In questi mesi si vociferava una sua vicinanza al partito di governo e oggi ne è arrivata l’ufficialità