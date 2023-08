Controlli a tappeto della polizia municipale a Giugliano nella giornata di ieri. Diversi gli automobilisti multati. Inseguito e fermato anche un cittadino di origini straniere.

Giugliano, controlli in centro: raffica di multe

Operazione in centro dei caschi bianchi del Comando di Giugliano. A Piazza Annunziata, gli agenti hanno fermato 19 veicoli, di cui sei non assicurati, quattro non revisionati. Due le patenti scadute nel corso degli accertamenti. Sanzionati gli automobilisti.

Nel corso dei controlli un cittadino extracomunitario alla guida di un’auto non si è fermato all’alt. E’ stato intercettato e bloccato dopo un inseguimento di circa un chilometro tra le vie del centro.