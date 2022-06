I festeggiamenti per la Madonna della Pace a Giugliano, che ritornano dopo 2 anni di stop per la pandemia, rischiano di non avere le tradizionali bancarelle in strada. Gli ambulanti questa mattina si sono recati al Comune per chiedere spiegazioni e minacciano il blocco dei festeggiamenti.

La delegazione ha incontrato anche l’assessore Taglialatela Scafati ed il consigliere D’Agostino. L’amministrazione comunale è al lavoro per provare a trovare una soluzione ma è corsa contro il tempo, soprattutto per il piano sicurezza ed il successivo via libera da parte delle autorità che gestiscono l’ordine pubblico.

Giugliano, vietati i fuochi d’artificio

Intanto, nel rispetto delle norme vigenti, il sindaco Nicola Pirozzi ha firmato anche l’ordinanza che vieta i fuochi d’artificio su tutto il territorio comunale dal 4 all’11 giugno. Per i trasgressori sono previste sanzioni fino a 500 euro.

